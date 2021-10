Fora dos jogos do Galo desde 2 de outubro, Savarino é opção de velocidade para o técnico Cuca

A fase de muitos desfalques vivida pelo Atlético parece estar chegando ao fim. Fotos divulgadas pelo clube na tarde de terça-feira (19) mostram que os atacantes Vargas, Diego Costa e Savarino participaram normalmente de treinamento na Cidade do Galo e podem estar no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, contra o Fortaleza. A partida, às 21h30 desta quarta (20), será disputada no Mineirão.

O trio estava fora por problemas físicos. Longe dos gramados há mais tempo, Vargas se recupera de uma de entorse no tornozelo direito desde o empate com o Palmeiras, em 28 de setembro.

Savarino cuida de uma lesão no tendão do músculo adutor da coxa direita e não joga desde a vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, em 2 de outubro.

Já Diego Costa sentiu a “perna pesada” no jogo contra o Santos, no último dia 13, e não esteve na derrota para o Atlético-GO, por 2 a 1, no domingo passado (17).

Em contrapartida às voltas dos atacantes, o time de Cuca terá desfalques na defesa. O primeiro é o zagueiro Nathan Silva, que já disputou a Copa do Brasil pelo Atlético-GO.

Mariano também não deve ser relacionado. O lateral-direito, além de não ter participado do embate contra o Atlético-GO, teve uma recente contusão na perna direita e não foi visto na atividade de campo, somente na sala de fisiologia e fisioterapia.

Réver deve ficar com a responsabilidade de substituir Nathan Silva, enquanto Guga herda a vaga de Mariano.

