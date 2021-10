O Atlético terá dois reforços para o jogo desta quarta-feira (13), às 19h, contra o Santos, no Mineirão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda (11), o departamento médico do Galo informou que o lateral-direito Mariano e o atacante Savarino voltam a participar dos treinamentos com o restante do elenco.

Mariano havia se machucado na vitória por 1 a 0 em cima do Internacional, no último dia 2, no Gigante da Pampulha. Ele deixou o gramado com dores na coxa, mas está recuperado.

Mariano volta aos planos do técnico Cuca para o Campeonato Brasileiro

Já Savarino vinha fazendo reforço muscular, após ficar livre de um problema na coxa direita e ter participado de dois duelos depois da recuperação, ante o Palmeiras, na Libertadores, e o Colorado, no Brasileiro.

Líder do campeonato, com 53 pontos, o Galo tenta manter ou ampliar a vantagem de 11 sobre o Flamengo, atual segundo colocado.

