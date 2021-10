O Atlético se aproxima cada vez mais de algumas marcas importantes no ano. Com os 3 a 1 em cima do Ceará, nesse sábado (9), no Mineirão, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Galo está a duas vitórias de seu 40° triunfo e a cinco bolas na rede de seu centésimo gol nesta temporada.

Considerando jogos de Campeonato Mineiro, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil de 2021, o Galo soma 38 vitórias, 13 empates e seis derrotas.

Em termos de gols marcados, já são 95. Defensivamente, o desempenho também é excelente: sofreu 32, ou seja, o equivalente a cerca de um terço do número de tentos anotados a seu favor.

O artilheiro da temporada é Hulk, com 23 bolas na rede. Ele também é o principal garçom do time em 2021, com 12 assistências.

Brasileirão

Além disso, o Atlético chegou a 17ª partida seguida de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Se ganhar ou empatar nas duas próximas rodadas, completará um “turno” sem perder.

Leia mais:

Após Renato Gaúcho se sentir ‘prejudicado’, Cuca responde: ‘não vai resolver nada falar’

Cuca comemora vitória em seu centésimo jogo como mandante pelo Atlético

‘O Hulk voltou’: camisa 7 finda jejum e assume artilharia do Campeonato Brasileiro