Um olho nos treinos e outro nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Assim vem sendo a rotina do corpo técnico do Atlético nesse período sem jogos no calendário brasileiro. Nesta sexta-feira (3), o preparador Cristiano Nunes enfatizou o trabalho que está sendo feito com parte do elenco alvinegro, visando ao restante da temporada, enquanto observa e conversa com as comissões das seleções que convocaram atletas do Galo.

"A gente procura ter o máximo de informação possível do dia a dia desses jogadores por suas seleções para adequá-los às cargas de treinos quando voltarem. Evidentemente que àqueles que estiverem jogando com mais frequência nessas partidas teremos um cuidado maior para se recuperarem e estarem aptos a jogar pelo Atlético”, afirmou Nunes.

O Galo liberou atletas para os combinados brasileiro (Everson, Hulk e Arana), venezuelano (Savarino), equatoriano (Alan Franco), chileno (Vargas) e paraguaio (Alonso).

Vargas (à dir.) esteve em campo pelo Chile contra o Brasil, nessa quinta-feira (2)

Nem todos são titulares, casos dos alvinegros que defendem o time de Tite, que sequer entraram em campo contra o Chile, time que tem Vargas como um de seus 11 principais.

“Quem tiver uma minutagem mais baixa (nas seleções) ou não estiver jogando, não perderá o ritmo competitivo no retorno aos treinos com a gente, na sequência aos jogos oficiais", destacou o preparador físico do Galo.

