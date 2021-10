Galo venceu o Ceará por 3 a 1, no Mineirão, e chegou a 17 jogos de invencibilidade no Brasileirão

Depois da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético segue isolado na liderança. Com a vitória sobre o Ceará, por 3 a 1, no Mineirão, o Galo chegou a 53 pontos. A vantagem para o Flamengo segue em 11 pontos, já que o time rubro-negro venceu o Fortaleza por 3 a 0, na capital cearense.

É importante lembrar que o Flamengo tem dois jogos a menos que o Atlético e, assim, poderá diminuir a distância para cinco pontos. A equipe carioca fará essas duas partidas no início de novembro.

Quem ficou mais distante da briga pelo título do Brasileirão foi o Palmeiras. Com o mesmo número de jogos do Galo, a equipe alviverde perdeu em casa para o Red Bull Bragantino, por 4 a 2, e permaneceu com 39 pontos, agora a 14 do Atlético.

Na missão de conquistar o título do Campeonato Brasileiro depois de 50 anos, o Galo voltará a campo na quarta-feira, às 19h, diante do Santos, no Mineirão.

O Flamengo jogará no mesmo horário, contra o Juventude, no Maracanã.

