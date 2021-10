O Atlético divulgou uma nota em seu site oficial sobre a venda de ingressos destinados à Massa para o jogo deste sábado (30), às 19h, no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. No texto, o clube diz que entrou com pedido, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), de reconsideração da decisão proferida nesta sexta-feira (29), que determinava a disponibilização de bilhetes à torcida alvinegra (confira a nota completa mais abaixo).

Na nota, o Galo diz que não teria obrigação de efetuar a compra da carga de 10% de entradas disponíveis para o jogo. “Tal pedido se baseia na premissa de que o Atlético não pode, além do prejuízo desportivo, suportar, também, o ônus financeiro causado pela conduta imprópria do Flamengo”, escreve o clube.

No mesmo texto, o Atlético afirma que “a operacionalidade da compra da carga de 10% dos ingressos inicialmente solicitada, mostrou-se inviável, frente às exigências sanitárias para acesso do torcedor ao estádio e curtíssimo tempo até o jogo (decorrente da demora e do desinteresse do Flamengo em responder a solicitação do Galo)”.

Por fim, o clube mineiro classificou a atitude da diretoria do Flamengo, de não ter cedido os ingressos até a determinação do STJD, como “antidesportiva” e “arrogante”.

Confira a nota completa abaixo:

“Sobre a venda de ingressos para a torcida do Galo, relativa ao jogo deste sábado, 30/10, entre Atlético e Flamengo, no Rio de Janeiro, o Atlético esclarece que:

1. Por entender que o pleito do Atlético era justo, o STJD concedeu liminar favorável ao Galo e determinou que o Flamengo disponibilizasse a carga de ingressos para a torcida visitante;

2. No entanto, a operacionalidade da compra, pelo Atlético, da carga de 10% dos ingressos inicialmente solicitada, mostrou-se inviável, frente às exigências sanitárias para acesso do torcedor ao estádio e curtíssimo tempo até o jogo (decorrente da demora e do desinteresse do Flamengo em responder a solicitação do Galo);

3. Diante disso, o Atlético entrou, no STJD, com pedido de reconsideração da decisão proferida hoje, 29/10, solicitando que seja determinada ao Flamengo a disponibilização de ingressos para a torcida visitante, em sua plataforma de venda, sem que o Galo tenha por obrigação efetuar a compra da carga inicialmente requerida. Tal pedido se baseia na premissa de que o Atlético não pode, além do prejuízo desportivo, suportar, também, o ônus financeiro causado pela conduta imprópria do Flamengo;

4. O Atlético lamenta a atitude antidesportiva do adversário e a forma arrogante e desrespeitosa de conduzir o processo, tendo sido, inclusive, o seu presidente Rodolfo Landim procurado em três tentativas, desde a última quarta-feira (duas por telefone e uma por WhatsApp), pelo presidente do Atlético, Sérgio Coelho, que sequer resposta teve.”

