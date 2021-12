Dez dias depois de bater o Bahia, na Fonte Nova, e sacramentar o título do Brasileirão, o Atlético inicia a disputa de mais uma decisão, a da Copa do Brasil, dividida em dois capítulos. O primeiro ocorre neste domingo (12), às 17h30, no Mineirão, contra o Athletico-PR. O segundo, na quarta-feira (15), às 21h30, na Arena da Baixada. Partidas que definirão um novo bicampeão, já que o Galo detém uma taça do torneio (2014), assim como o Furacão (2019).

E um deles poderá fazer história também sob outro aspecto: entrar para um grupo de campeões que emplacaram o artilheiro em uma mesma edição. Somente oito times conseguiram essa proeza, sendo que o Cruzeiro foi o único a alcançar tal feito duas vezes, em 2000 e 2017, tendo, respectivamente, Oséas (dez gols) e Rafael Sóbis (cinco), como goleadores.

Isso também aconteceu com Internacional em 1992 (Gérson foi o artilheiro da competição, com nove gols); Grêmio em 1997 (Paulo Nunes, com nove); Corinthians em 2002 (Deivid, com 13); Sport em 2008 (Romerito, com seis); Santos em 2010 (Neymar, com 11); Vasco em 2011 (Alecsandro, com cinco); e Flamengo em 2013 (Hernane, com oito). Confira abaixo a lista completa de campeões e artilheiros do torneio.

Na atual edição, o Galo chega à decisão com Hulk como principal goleador da Copa do Brasil, até agora. O Vingador anotou seis gols em oito partidas, sendo pelo menos um tento em cada fase disputada pelo Atlético. Ele balançou as redes do Remo, na terceira etapa, do Bahia, nas oitavas de final, do Fluminense (duas vezes), nas quartas de final, e do Fortaleza (duas vezes), nas semifinais.

Já o Athletico-PR tem em Renato Kayzer sua maior esperança de desbancar o Alvinegro. Goleador do time paranaense no torneio, com quatro gols, vinha se recuperando de uma lesão no tornozelo e, ao que tudo indica, jogará a decisão.

Na batalha entre os dois melhores times desta Copa do Brasil, a Massa anseia pelo terceiro título do Galo na temporada, após as conquistas do Mineiro e do Brasileirão. E, quem sabe, com Hulk, goleador da Série A, com 19 gols, angariando mais uma artilharia.

Campeões e artilheiros da Copa do Brasil

1989

Campeão: Grêmio

Artilheiro: Gérson (Atlético) - 7 gols

1990

Campeão: Flamengo

Artilheiro: Bizu (Náutico) - 7 gols

1991

Campeão: Criciúma

Artilheiro: Gérson (Atlético) - 6 gols

1992

Campeão: Internacional

Artilheiro: Gérson (Internacional) - 9 gols

1993

Campeão: Cruzeiro

Artilheiro: Gilson (Grêmio) - 8 gols

1994

Campeão: Grêmio

Artilheiro: Paulinho McLaren (Internacional) - 6 gols

1995

Campeão: Corinthians

Artilheiro: Sávio (Flamengo) - 7 gols

1996

Campeão: Cruzeiro

Artilheiro: Luizão (Palmeiras) - 8 gols

1997

Campeão: Grêmio

Artilheiro: Paulo Nunes (Grêmio) - 9 gols

1998

Campeão: Palmeiras

Artilheiro: Romário (Flamengo) - 7 gols

1999

Campeão: Juventude

Artilheiro: Petkovic (Vitória) e Romário (Flamengo) - 8 gols

2000

Campeão: Cruzeiro

Artilheiro: Oséas (Cruzeiro) - 10 gols

2001

Campeão: Grêmio

Artilheiro: Washington (Ponte Preta) - 11 gols

2002

Campeão: Corinthians

Artilheiro: Deivid (Corinthians) - 13 gols

2003

Campeão: Cruzeiro

Artilheiro: Nonato (Bahia) - 9 gols

2004

Campeão: Santo André

Artilheiro: Alex Alves (Botafogo) e Dauri (15 de Novembro) - 8 gols

2005

Campeão: Paulista

Artilheiro: Fred (Cruzeiro) - 14 gols

2006

Campeão: Flamengo

Artilheiro: Valdiram (Vasco) - 7 gols

2007

Campeão: Fluminense

Artilheiro: Dênis Marques (Athletico-PR), André Lima (Botafogo) e Victor Simões (Figueirense) - 5 gols

2008

Campeão: Sport

Artilheiro: Romerito (Sport), Edmundo (Vasco) e Wellington Paulista (Botafogo) - 6 gols

2009

Campeão: Corinthians

Artilheiro: Taison (Internacional) - 7 gols

2010

Campeão: Santos

Artilheiro: Neymar (Santos) - 11 gols

2011

Campeão: Vasco

Artilheiro: Alecsandro (Vasco), Rafael Coelho (Avaí), Willian (Avaí), Adriano (Palmeiras) e Kléber (Palmeiras) - 5 gols

2012

Campeão: Palmeiras

Artilheiro: Luís Fabiano (São Paulo) - 8 gols

2013

Campeão: Flamengo

Artilheiro: Hernane (Flamengo) - 8 gols

2014

Campeão: Atlético

Artilheiro: Gabriel (Santos), Bill (Ceará) e Léo Gamalho (Santa Cruz) - 6 gols

2015

Campeão: Palmeiras

Artilheiro: Gabriel (Santos) - 8 gols

2016

Campeão: Grêmio

Artilheiro: Marinho (Vitória) - 6 gols

2017

Campeão: Cruzeiro

Artilheiro: Rafael Sóbis (Cruzeiro), Léo Gamalho (Goiás) e Lucas Barrios (Grêmio) - 5 gols

2018

Campeão: Cruzeiro

Artilheiro: Gabriel (Santos), Neilton (Vitória) e Rômulo (Avaí) - 4 gols

2019

Campeão: Athletico-PR

Artilheiro: Luciano (Fluminense), Guerrero (Internacional) e Pipico (Santa Cruz) - 5 gols

2020

Campeão: Palmeiras

Artilheiro: Rodolfo (América), Brenner (São Paulo), Léo Gamalho (CRB) e Nenê (Fluminense) - 6 gols