Além de buscar a segunda melhor campanha da história da Era dos Pontos Corridos do Campeonato Brasileiro, o Atlético tem outro objetivo para o duelo com o Bragantino, neste domingo (5), às 16h, no Mineirão, pela 37ª rodada. Com exceção da lanterna Chapecoense, o Galo tenta encerrar o torneio tendo vencido os demais 18 oponentes. Neste cenário, o time mineiro ainda teria que levar a melhor em cima do Bragantino para riscar o último nome da lista.

A Chape empatou com o Alvinegro duas vezes no campeonato, e o clube de Bragança ficou no 1 a 1 com os comandados do técnico Cuca no primeiro turno, no Nabi Abi Chedid. As outras 17 equipes foram superadas pelo Alvinegro ao menos uma vez, na Série A deste ano.

Perderam para o Galo nos dois turnos Sport, Internacional, Cuiabá, América, Corinthians, Bahia, Athletico-PR e Juventude. Já Fortaleza, São Paulo, Ceará, Santos, Atlético-GO, Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Grêmio (o Atlético ainda vai enfrentar o Tricolor Gaúcho no returno, na próxima quinta-feira, em Porto Alegre) foram derrotados em uma ocasião.

Campeão com duas rodadas de antecipação, o Alvinegro soma 81 pontos. Na campanha, a equipe mineira tem 25 triunfos, seis empates e cinco derrotas. O ataque marcou 60 gols e sofreu 27.

