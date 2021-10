Diego Costa foi o responsável por abrir o placar na vitória do Atlético sobre o Fortaleza no Castelão

O Atlético está de volta à final da Copa do Brasil depois de cinco anos. Após golear o Fortaleza por 4 a 0 no Mineirão, o Galo venceu o Tricolor novamente e confirmou sua vaga na decisão. O triunfo na noite desta quarta-feira (27), no Castelão, foi por 2 a 1, com gols de Diego Costa e Hulk. Romarinho descontou.

Na final, o time comandado por Cuca enfrentará o Athletico-PR, que eliminou o Flamengo. Os jogos da decisão serão em 8 e 12 de dezembro. A ordem do mando de campo será definida em sorteio nesta quinta-feira.

Galo com time misto

Com a larga vantagem conquistada no jogo de ida, Cuca aproveitou para poupar titulares nesta quarta-feira. Nacho Fernández, Hulk e Keno começaram no banco de reservas. Já Zaracho, que está pendurado na Copa do Brasil, não ficou nem entre os suplentes.

O Galo já não contava com o zagueiro Nathan Silva, que disputou a competição pelo Atlético-GO, e Allan, suspenso.

A iniciativa de poupar jogadores está ligada ao próximo compromisso do Atlético. No sábado (30), às 19h, a equipe faz confronto decisivo pelo Brasileirão com o Flamengo, no Maracanã.

Gols na etapa final

Depois de uma pressão inicial do Fortaleza, os comandados por Cuca apenas controlaram o ritmo de jogo no primeiro tempo. As chances claras de gol surgiram apenas na etapa final.

Aos 3 minutos, Marcelo Boeck fez grande defesa em chute de Vargas. O placar foi aberto aos 14. Em contra-ataque, Diego Costa driblou o goleiro antes de empurrar a bola para as redes.

No fim da partida, Hulk, que havia substituído Vargas, ampliou a vantagem em cobrança de pênalti. O camisa 7 do Galo é agora artilheiro isolado da Copa do Brasil.

Já no último lance, Romarinho descontou, depois de a bola desviar em Igor Rabello e deixar Everson sem chances de defesa.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 1 x 2 ATLÉTICO

FORTALEZA

Marcelo Boeck; Ederson, Titi e Jussa; Bruno Melo, Ronald (Daniel Guedes), Felipe e Matheus Vargas (Romarinho); Edinho (Osvaldo), Wellington Paulista (Henríquez) e David (Igor Torres)

Técnico: Juan Vojvoda

ATLÉTICO

Everson; Igor Rabello, Réver e Junior Alonso; Guga, Jair (Nathan), Tchê Tchê, Alan Franco (Keno) e Guilherme Arana (Dodô); Diego Costa (Eduardo Sasha) e Vargas (Hulk)

Técnico: Cuca

DATA: 27 de outubro de 2021 (quarta-feira)

LOCAL: Castelão

CIDADE: Fortaleza (CE)

MOTIVO: jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil

ARBITRAGEM: Vinicius Gonçalves Dias Araujo, auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa) e Daniel Paulo Ziolli, todos paulistas

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-Fifa/SP)

CARTÃO AMARELO: Ronald, Wellington Paulista e Igor Torres (Fortaleza); Réver (Atlético)

GOLS: Diego Costa, aos 14 minutos; e Hulk aos 39 minutos; Romarinho, aos 45 minutos do segundo tempo

