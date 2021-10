Savarino se recuperou de lesão e pode ser opção para o técnico Cuca no duelo com o Fortaleza

Atlético e Fortaleza iniciam nesta quarta-feira, às 21h30, o confronto válido pelas semifinais da Copa do Brasil. A partida de ida será disputada no Mineirão, enquanto o jogo decisivo na próxima quarta-feira, no mesmo horário, acontecerá no Castelão.

Quem avançar fará a final da Copa do Brasil contra o vencedor do confronto entre Flamengo e Athletico Paranaense. As duas equipes também iniciam a semifinal nesta quarta, às 21h30.

Galo e Fortaleza têm desfalques. Confira quem deve entrar em campo no Mineirão, onde assistir à partida e quem será o árbitro.

Provável escalação do Atlético

No Galo, o técnico Cuca não contará com o zagueiro Nathan Silva, que já disputou a Copa do Brasil pelo Atlético-GO. Ele será substituído por Igor Rabello ou Réver.

O lateral-direito Mariano, que não enfrentou o Atlético-GO no último domingo, deve ficar fora mais uma vez. Assim, Guga será titular.

Em contrapartida, o treinador atleticano poderá contar com o retorno de três atacantes que se recuperaram de problemas físicos: Diego Costa, Savarino e Vargas. O trio deve ser opção no banco de reservas.

O Atlético deverá enfrentar o Fortaleza com: Everson; Guga, Réver (Igor Rabello), Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho e Nacho Fernández; Hulk e Keno.

Provável escalação do Fortaleza

Do lado do Fortaleza, são três os desfalques para o técnico Juan Pablo Vojvoda. O zagueiro Marcelo Benevenuto e o meia Lucas Lima já atuaram na Copa do Brasil por Botafogo e Palmeiras, respectivamente. Já o atacante David cumprirá suspensão automática por três cartões amarelos.

O volante Matheus Jussa deve ser improvisado na defesa. Já no meio e no ataque, o treinador argentino tem diversas alternativas.

O Fortaleza deve entrar em campo com: Felipe Alves; Tinga, Titi e Jussa; Yago Pikachu, Ederson, Felipe, Matheus Vargas (Romarinho) e Lucas Crispim; Henríquez e Edinho.

Onde assistir a Atlético x Fortaleza

Quem quiser assistir ao jogo entre Atlético e Fortaleza pela Copa do Brasil terá três opções. A partida será transmitida pela Globo, pelo SporTV e também pelo Premiere.

Arbitragem

O jogo no Mineirão terá arbitragem catarinense. Bráulio da Silva Machado será auxiliado por Kléber Lúcio Gil e Henrique Neu Ribeiro.

O VAR será Wagner Reway, da Paraíba.

Leia mais:

Em busca da forma física ideal, Diego Costa completa dois meses da apresentação no Atlético

Disputa na Copa do Brasil poderá ser tira-teima do equilibrado confronto entre Galo e Fortaleza

Se vencer Brasileiro e Copa do Brasil, Galo terá mais que o triplo da premiação obtida na Liberta