Os alvinegros Atlético e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (13), no Mineirão, às 19h, pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro. Embora o objetivo das equipes seja o mesmo, a vitória tem um significado diferente para cada clube. Ao Galo, atualmente com 53 pontos, vale, no mínimo, a manutenção da vantagem de 11 pontos sobre o Flamengo. Já o Peixe, com 28, precisa do triunfo para se afastar da zona do rebaixamento.

Ambos os times chegam para o jogo após importantes resultados: o Atlético venceu o Ceará por 3 a 1, no último sábado (9), e o Santos ganhou do Grêmio por 1 a 0, no domingo (10).

O último embate entre Galo e Peixe aconteceu no dia 27 de junho, e o placar ficou 2 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro. Foi o último revés da equipe mineira no Brasileiro.

Atlético

Sobre a escalação atleticana, o número de desfalques diminuiu. O time chegou a ter nove jogadores fora da partida contra a Chapecoense e já recuperou parte do seu elenco. Novamente, Arana, o paraguaio Alonso e o equatoriano Alan Franco não estão relacionados, pois servem suas respectivas seleções.

Por outro lado, Savarino, que vinha fazendo reforço muscular, e Mariano, recuperado de um problema físico, estão à disposição de Cuca.

Santos

O Santos não poderá contar com Carlos Sánchez, que cumprirá suspensão automática, após levar o terceiro cartão amarelo diante do Grêmio.

Onde assistir

O duelo será transmitido pelo canal Premiere.

Keno é uma das armas do Galo contra o Santos nesta quarta-feira

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO

Everson; Guga (Mariano), Nathan Silva, Réver e Dodô; Allan, Jair, Zaracho e Nacho; Hulk e Keno (Diego Costa)

Técnico: Cuca

SANTOS

João Paulo; Vinícius Balieiro, Velázquez, Wagner e Marcos Guilherme; Camacho, Vinícius Zanocelo, Gabriel Pirani e Lucas Braga; Marinho e Léo Baptistão

Técnico: Fábio Carille

DATA: 13 de outubro de 2021 (quarta-feira)

HORÁRIO: 19h

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Paulo Roberto Alves Júnior, auxiliado por Bruno Boschilia e Ivan Carlos Bohn. Trio do Paraná.

VAR: Adriano Milczvski, do Paraná (CBF)

TRANSMISSÃO: Premiere