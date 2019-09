Mesmo com a derrota do Atlético para o Internacional, por 3 a 1, na manhã deste domingo (15), no Independência, o jovem Bruninho conseguiu se destacar. Ele foi o autor do único gol alvinegro na partida, que marcou o seu primeiro jogo como titular junto com os atletas principais — ele já havia entrado em jogos quando o time foi misto ou reserva.

O meio campo se destacou nos treinos desta semana, e havia já entrado nos planos do técnico Rodrigo Santana. Quem acompanha o dia-a-dia do Atlético, contudo, imaginava que ele pudesse atuar no lugar de Chará, que não vinha se apresentando bem. Contudo, com os recentes problemas extracampo de Cazares, ele acabou ganhando a titularidade no lugar do equatoriano, que começou a partida no banco e só entrou no segundo tempo.

Para Bruninho, o momento exige reflexão do time, que passar por um momento que pode ser revertido caso os jogadores reflitam sobre os próprios problemas. O jovem acredita que a forma como a derrota para o Internacional aconteceu é inadmissível.

“A gente não pode aceitar perder, com todo o respeito da equipe do Inter, que é uma equipe qualificada e muito boa, dentro de casa, por 3 a 1, né? Os culpados somos nós. Vamos nos fechar, vamos acertar as coisas que temos que acertar. Porque nosso time é bom, nosso time é muito bom, nós temos condições de sair dessa”, disse, mirando já o jogo contra o Cólon, quinta-feira, às 21h30, na Argentina, na ida das semifinais da Copa Sulamericana.

A boa atuação e o gol de honra do Galo, porém, não serão esquecido pelo atleta, que pretende ter novas chances dadas pelo técnico Rodrigo Santana. “Eu fico muito feliz com relação a minha análise individual. Eu me preparo muito, trabalho bastante, me fortaleço e acho que hoje é o resultado disso, né? Quando você vê que tudo valeu a pena, é quando você vê o resultado dentro de campo", comentou.

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético enfrenta o Avaí, na segunda-feira (23), na Ressacada, em Florianópolis. Será o duelo entre o lanterna, que venceu o Athlético-PR neste domingo na Ressacada, contra o alvinegro, que perdeu cinco jogos em sequência no nacional.

