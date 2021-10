Vindo de quatro jogos seguidos sem perder, mas também de um período turbulento na Toca, com direito a três dias de greve na semana passada e a diretoria devendo meses de salários a atletas e funcionários, o Cruzeiro visita o Avaí nesta sexta-feira (22), às 21h30, na Ressacada, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro (confira as prováveis escalações mais abaixo).

Com 39 pontos, em 12º lugar na classificação, a Raposa se apega no 0,16% de chance de acesso que tem, segundo o Probabilidades no Futebol, da UFMG, para seguir lutando por uma vaga no G-4 da Segundona.

Já o Avaí, quarto colocado, com 50, tenta se afastar de alguns concorrentes a um lugar na elite nacional.

Cruzeiro

Sem Vanderlei Luxemburgo, suspenso, o Cruzeiro será comandado pelo auxiliar Mauricio Copertino. Pelo mesmo motivo, o time celeste não contará com o volante Adriano e o meia Giovanni. Para a vaga do primeiro, surgem como postulantes Flávio, Ariel Cabral e Rômulo, este último também podendo atuar como lateral-direito. Já o armador pode ser substituído por Marcinho ou mesmo Wellington Nem, que já jogou por ali.

No ataque, fica a incógnita com relação ao centroavante, se Thiago ou Marcelo Moreno, que voltou da seleção boliviana.

O zagueiro Ramon regressa à zaga titular, depois de cumprir a automática.

Marcelo Moreno está relacionado, mas não tem presença garantida como titular

Avaí

No Leão, a principal novidade é o retorno do meio-campista Bruno Silva, livre de suspensão.

Onde assistir

O duelo desta sexta-feira será transmitido pelo Premiere e o SporTV.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ

Glédson; Edilson, Alemão, Betão e Diego Renan; Jean Cleber, Bruno Silva e Lourenço; Rômulo, Vinicius Leite e Copete

Técnico: Claudinei Oliveira

CRUZEIRO

Fábio; Rômulo (Noberto), Ramon, Brock e Matheus Pereira; Lucas Ventura, Flávio (Rômulo ou Ariel Cabral) e Marcinho (Wellington Nem); Bruno José, Vitor Leque e Thiago (Marcelo Moreno)

Técnico: Mauricio Copertino

DATA: 22 de outubro de 2021 (sexta-feira)

HORÁRIO: 21h30

LOCAL: Ressacada

CIDADE: Florianópolis (SC)

MOTIVO: 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa), auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa) e Daniel Paulo Ziolli, todos de São Paulo

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

TRANSMISSÃO: Premiere e SporTV