Após dias de tensão, em meio a um clima de pressão e sob nova direção, o Cruzeiro enfrenta o Avaí nesta sexta-feira (22), às 21h30, na Ressacada, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A tensão é por conta da greve dos jogadores reivindicando o pagamento dos salários e a reunião com a cúpula celeste, que garante a quitação dos débitos o mais breve possível. A pressão emerge em função da necessidade de vitória para manter viva a ínfima chance de acesso. E a nova direção é devido à suspensão de Vanderlei Luxemburgo.

No entanto, a ausência do treinador, substituído pelo auxiliar Mauricio Copertino nesta partida, não impediu o técnico de dar seu recado, quase como se estivesse à beira do campo.

Nessa quinta-feira (21), Luxa disparou contra a arbitragem novamente, repetindo o discurso do último dia 12, quando afirmou que sua suspensão pelo terceiro cartão amarelo foi premeditada, e desejou “boa sorte” ao juiz do próximo embate da Raposa, Flavio Rodrigues de Souza (SP/Fifa), a quem o Professor também destinou críticas.

“Nas vezes em que ele (Flavio) atuou comigo (à beira do campo), não foram boas atuações, sempre muito equivocadas. Espero que tenha uma boa atuação, e ganhe quem for melhor, quem merecer”, disse Luxemburgo, ainda inconformado com a impossibilidade de comandar o time celeste nesta sexta.

“No jogo contra o CSA, mandaram o quarto árbitro colar no banco para eu não poder trabalhar. Podemos nos comunicar com os profissionais do campo (árbitros), mas sem ofender. Podemos alertar a sequência de faltas recebidas. O quarto árbitro está mais preocupado em vigiar a gente do que olhar a partida”, comentou.

Situação

O Cruzeiro soma 39 pontos, na 12ª colocação da Série B. A equipe tem 0,16% de chance de acesso, segundo o Probabilidades no Futebol, do departamento de matemática, da UFMG.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ

Glédson; Edilson, Alemão, Betão e Diego Renan; Jean Cleber, Bruno Silva e Lourenço; Rômulo, Vinicius Leite e Copete

Técnico: Claudinei Oliveira

CRUZEIRO

Fábio; Rômulo (Noberto), Ramon, Brock e Matheus Pereira; Lucas Ventura, Flávio (Rômulo ou Ariel Cabral) e Marcinho (Wellington Nem); Bruno José, Vitor Leque e Thiago (Marcelo Moreno)

Técnico: Mauricio Copertino

DATA: 22 de outubro de 2021 (sexta-feira)

HORÁRIO: 21h30

LOCAL: Ressacada

CIDADE: Florianópolis (SC)

MOTIVO: 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa), auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa) e Daniel Paulo Ziolli, todos de São Paulo

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

TRANSMISSÃO: Premiere e SporTV