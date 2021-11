O jogo entre Palmeiras e Atlético, na terça-feira (23), no Allianz Parque, sofreu uma mudança de horário. Anteriormente marcado para as 19h, a partida passou para as 21h30. O duelo é válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Outra mudança aconteceu com o horário do confronto entre Grêmio e Flamengo, no mesmo dia, na Arena do Grêmio. O embate, adiado da segunda rodada, vai começar às 21h, em vez de 21h30.

Líder do Brasileirão, o Galo tem 71 pontos, oito a mais que o Rubro-Negro..

Neste sábado (20), às 19h, o Alvinegro enfrenta o Juventude, no Mineirão, enquanto o Urubu visita o Internacional, no Beira-Rio, no mesmo dia, às 21h30, pela 33ª rodada.

Leia mais:

Nacho Fernández treina novamente em campo e pode defender o Atlético contra o Juventude

Junior Alonso não tem lesão constatada, mas segue em tratamento para voltar a defender o Atlético

Perto da glória no Brasileirão, Atlético conquistava o título da Série B há exatos 15 anos; relembre