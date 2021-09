O técnico Cuca levará força máxima para a partida do Atlético contra o São Paulo, neste sábado, às 21h, no Morumbi. As ausências são somente de jogadores no departamento médico ou suspensos. Na lista de desfalques, está o atacante Keno, que permanecerá em Belo Horizonte por causa de uma virose.

Além de Keno, o Galo não contará com os também atacantes Diego Costa e Savarino, ambos lesionados. Os dois jogadores ainda têm chances de jogar na terça-feira, diante do Palmeiras, na partida de volta das semifinais da Copa Libertadores.

Outro desfalque do Atlético para encarar o São Paulo será o volante Tchê Tchê, que recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Sport, por 3 a 0, no Mineirão. Contudo, o jogador está emprestado pelo São Paulo e já não jogaria por força contratual.

Cuca leva para São Paulo todos os titulares aptos a enfrentar o Tricolor

Se não iniciar a partida deixando titulares no banco, Cuca deverá escalar: Everson; Mariano, Nathan Silva, Alonso e Arana; Allan, Jair, Zaracho e Nacho Fernández; Hulk e Vargas.

O time alvinegro é o líder do Campeonato Brasileiro e busca se distanciar ainda mais na ponta da tabela. Com 20 jogos disputados, o Galo soma 45 pontos, sete a mais que o segundo colocado Palmeiras e 11 a mais que o Flamengo. A equipe carioca, entretanto, tem dois jogos a menos que o Atlético.

Lista de relacionados o Atlético para jogo contra o São Paulo:

Goleiros: Everson e Rafael

Laterais-direitos: Mariano e Guga

Zagueiros: Nathan Silva, Alonso, Réver e Igor Rabello

Laterais-esquerdos: Arana e Dodô

Meias: Allan, Jair, Zaracho, Nacho Fernández, Neto, Alan Franco, Nathan, Calebe e Hyoran

Atacantes: Hulk, Vargas, Sasha e Sávio

