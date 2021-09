Depois de Cruzeiro e Atlético receberem a liberação para a presença de torcida nos jogos da Série B e da Libertadores, respectivamente, chegou a vez do Galo e do América contarem novamente com o apoio de suas torcidas no Brasileirão. A partir da 23ª rodada da Série A, as arenas do país poderão sediar partidas com torcedores.

O presidente do Coelho, Alencar da Silveira Jr., veio a público para anunciar que já no dia 6 de outubro, 30% do Independência será liberado para os torcedores. O jogo será contra o Palmeiras, às 21h30.

Torcedores do Galo estiveram presentes em dois jogos da Libertadores neste ano

As regras e os protocolos seguem os mesmos já anunciados pela Prefeitura de Belo Horizonte: apresentar exame negativo para Covid-19 e usar máscaras, além da venda de bebidas alcoólicas dentro do estádio para não gerar aglomerações nas proximidades do local. Agora, o desafio relatado pelas autoridades é fazer com que os torcedores sigam as regras.

