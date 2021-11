Após 11 partidas disputadas com a camisa do Atlético, sendo oito no Brasileirão, duas na Copa do Brasil e uma na Libertadores, o atacante Diego Costa vive a expectativa de disputar seu primeiro clássico mineiro pelo Galo, neste domingo (7), às 16h, contra o América, no Mineirão, pela 30ª rodada da Série A.

Titular na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, na última quarta-feira (3), com direito a uma assistência a Zaracho, Diego tentará findar um jejum de quase um mês sem balançar as redes no campeonato por pontos corridos.

O último gol dele pela Série A foi no dia 9 de outubro, quando anotou o terceiro tento atleticano no triunfo por 3 a 1 em cima do Ceará, no Mineirão. Depois, entrou em campo em quatro confrontos pelo Brasileirão, sem conseguir marcar gol – no meio dessa série, deixou sua marca nos 2 a 1 sobre o Fortaleza, no Castelão, pelo duelo de volta das semifinais da Copa do Brasil.

No Brasileiro, o atacante computa três tentos em oito partidas. De acordo com o SofaScore, Diego Costa precisa atuar 113 minutos para anotar um gol.

Dos jogos realizados na Primeira Divisão, o centroavante foi titular em três.

O Atlético, de Diego Costa, lidera a competição, com 62 pontos, e o América, em décimo lugar, tem 38.

Leia mais:Após queixas de torcedores, Atlético mudará processo de venda de ingressos

Colegas dos tempos de Boca, Alonso e Zárate colocam ‘invencibilidades’ à prova neste domingo

Atlético defende escrita de não perder para o América no Brasileirão há mais de duas décadas