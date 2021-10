Com um vídeo divulgado nas redes sociais nesta sexta-feira (8), e os dizeres "cabe em qualquer corpo, desde que nas veias corra o sangue atleticano", o Atlético divulgou imagens do uniforme 3 da temporada 2021. Uma das personagens presentes no vídeo é a Vovó do Galo. Confira abaixo.

🐔 O Atlético representa a identidade, a luta e a história de cada um que faz parte da Massa. Por isso, o #TrajeDeLuta3 cabe em qualquer corpo, desde que nas veias corra o sangue Atleticano! 🖤



🎁 Compre no https://t.co/ikcGDful8W pic.twitter.com/mkWqiXW1O2 — Atlético 😷 (@Atletico) October 8, 2021

Ainda no vídeo, com narração do rapper Djonga, o Atlético deixa evidente uma mensagem de igualdade a todos e contra qualquer tipo de preconceito.

"Superar limites é um fenômeno da natureza atleticana. Nossa primeira camisa foi feita por uma mulher. E nós viemos do povo e jogamos pelo povo. No Galo cabe qualquer identidade. E nossa camisa é para todo tipo de corpo, desde que nas veias corra o sangue atleticano".

O novo modelo foi produzido pela Le Coq Sportif. A cor da nova camisa é preta, com o número em vermelho nas costas.

