Líder do Brasileiro, com 50 pontos, e melhor time do segundo turno, com 11 pontos, o Atlético se prepara para encarar o Ceará neste sábado (9), às 16h30, no Mineirão, pela 25ª rodada da competição. Vindo de 16 partidas sem perder (12 vitórias e quatro empates), o Alvinegro tenta fazer valer o status de melhor mandante contra o pior visitante da Série A.

O Galo tem 83,3% de aproveitamento em casa nesta edição. Os 25 pontos foram obtidos graças a oito triunfos e um empate – a única derrota dentro de seus domínios foi para o Fortaleza, na estreia do Brasileirão.

Atlético, de Jair, tenta vencer o Ceará no Mineirão neste sábado

Já o Ceará amarga a pior campanha fora de casa na competição. São apenas 20% de rendimento: seis pontos de 30 disputados. Até agora, são seis empates, quatro reveses e nenhuma vitória como visitante.

O Vozão é um das três equipes que bateram o Atlético no Campeonato Brasileiro (as outras foram o já citado Fortaleza e o Santos). O Ceará levou a melhor sobre o Galo por 2 a 1 no Castelão.

