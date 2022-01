Se por um lado o Atlético vendeu direitos econômicos de Alonso ao Krasnodar, da Rússia, por outro o clube adicionou dois defensores ao seu plantel profissional para 2022. Com a contratação de Diego Godín, ex-Cagliari, e o retorno de Vitor Mendes, após empréstimo ao Juventude, o Galo teve um leve aumento na média de idade dos zagueiros do elenco e ratificou a fórmula de mesclar experiência com jovens formados na base alvinegra para formatar o setor.

Em julho de 2021, depois do regresso de Nathan Silva, de 24 anos, o Galo passou a ter cinco zagueiros fixos no grupo principal: além do ex-Atlético-GO, o Alvinegro dispunha de Réver (então com 36 anos), Alonso (28), Igor Rabello (26) e o prata da casa Micael (então com 20). Naquele mês, a média de idade dos especialistas da função era de 26,8 anos.

Já em janeiro deste ano, o número subiu para 27,5 de média, considerando, a princípio, seis zagueiros para a temporada: Godín (35 anos), Réver (37), Rabello (26), Nathan Silva (24), Micael (21) e Vitor Mendes (22).

Mescla

Godín chega como substituto do paraguaio Alonso, xerife e um dos capitães do Galo no triplete alvinegro de 2021 (campeão do Mineiro, do Brasileiro e da Copa do Brasil). O zagueiro uruguaio, de 1,87m, carrega uma experiência de quase 15 anos atuando no futebol europeu e convocações para as três últimas Copas do Mundo.

Por sua vez, Vitor Mendes, cria da base do clube e que completará 23 anos em 13 de fevereiro, é uma das novas apostas. Pelo time sub-20 do Atlético, disputou 37 partidas e marcou quatro gols. Emprestado ao Juventude, chamou atenção do então técnico alvinegro Cuca, em 2021, e seu retorno à agremiação mineira foi programado para 2022.

