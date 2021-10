Sediado em Brasília, o Campeonato Sul-Americano Feminino de vôlei começa nesta quinta-feira (21) e vai até a próxima segunda (25). Itambé/Minas e Dentil/Praia Clube marcarão presença na competição. A equipe vitoriosa garante a vaga para o Mundial de Clubes, a ser realizado na Turquia em dezembro deste ano.

O Minas chega credenciado como campeão das três últimas edições (2018, 2019 e 2020) e com vaga já confirmada para o Mundial, por ter ganhado em 2020.

O Praia chega à competição sul-americana como atual vice-campeão da Superliga e vencedor da Supercopa.

Nesta quinta, as minastenistas enfrentam o Brasília Vôlei, às 17h, e o Praia encara o Club Olimpia, do Uruguai, às 21h, ambos os jogos no Sesi de Taguatinga. O outro participante é o San Martín, da Bolívia.

Minas

O Minas vem de uma série de desfalques por conta da Covid-19, um dos possíveis motivos para a queda de aproveitamento. O treinador explica que “algumas atletas ficaram 15 dias isoladas”. “Isso está se refletindo em quadra, mas não podemos lamentar”, disse.

Para a estreia do Campeonato Sul-Americano, a arena estará com 50% da capacidade liberada para os torcedores. Os interessados poderão se dirigir gratuitamente ao Sesi, apresentando o exame PCR negativo feito até 72h antes da partida ou o comprovante de vacinação com as duas doses contra o novo coronavírus.

