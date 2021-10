Em coletiva de imprensa após a vitória do Cruzeiro sobre o Brasil de Pelotas por 2 a 0, nesse domingo (3), Vanderlei Luxemburgo se mostrou otimista com a evolução do time. Depois de quatro jogos sem vencer, a Raposa encaixou duas bolas, no Horto, e garantiu mais três pontos, subindo para a 12° posição da Série B.

Satisfeito com a partida, o técnico mantém os pés no chão e frisa, a todo tempo, que o Cruzeiro precisa de um novo projeto e que estará disponível para desenvolvê-lo. Quando perguntado sobre a influência da vitória do dia, ele trouxe um ensinamento: “a melhor maneira de você mostrar superioridade é fazendo gols”.

O técnico relembra que durante seu comando, desde agosto, o Cruzeiro só sofreu uma derrota. Para ele, o foco agora é jogar bem contra o líder da tabela, o Coritiba, que soma 53 pontos.

Vanderlei também fez uma promessa: "Não tenho interesse em sair daqui (do Cruzeiro). Quero dar o retorno ao Cruzeiro por tudo que ele me deu”.

Leia mais:

Luxemburgo afirma que quer continuar na Toca, mas exige jogadores de peso para 2022

Jovem Vitor Leque marca seu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro

Cruzeiro supera o lanterna Brasil de Pelotas e sobe para o 12º lugar da Série B