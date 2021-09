O atual campeão mineiro, líder do Brasileirão e um dos semifinalistas da Libertadores vai em busca de mais um feito na temporada nesta quarta-feira (15), às 19h, no Mineirão. Diante do Fluminense, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, o Atlético tentará obter pela quinta vez em sua história uma vaga nas semi do torneio nacional mata-mata.

Para conquistar este objetivo, o Galo precisa de, no mínimo, um empate, já que venceu o duelo de ida por 2 a 1, no Engenhão, em 26 de agosto. Caso o Tricolor ganhe por um gol de diferença, a decisão vai para a disputa de pênaltis. Se os cariocas levarem a melhor por dois ou mais gols de saldo, o Alvinegro estará eliminado.

O classificado receberá mais R$ 7,3 milhões de premiação.

Hulk marcou um dos gols do Galo na vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, no jogo de ida, no Rio

Retrospecto

O Atlético chegou às quartas de final da Copa do Brasil em 16 outras edições, tendo passado de fase em quatro delas.

Em 2000, o Alvinegro eliminou justamente o Fluminense, com empate em 3 a 3 fora de casa e 2 a 2 em BH. Por conta do critério “gol como visitante”, seguiu às semifinais (este critério não se faz presente na atual competição). Dois anos depois, levou a melhor sobre o Bahia, com vitória por 2 a 1 e derrota por 4 a 3.

Nas outras duas classificações nas quartas de final, superou o Corinthians em 2014, na icônica virada por 4 a 1 no Mineirão, após levar 2 a 0 em São Paulo, e o Juventude em 2016, nos pênaltis, por 4 a 2, depois de triunfo e revés por 1 a 0.

As edições em que o Galo foi eliminado nesta etapa da competição foram: 1989 (perdeu para o Goiás), 1990 (Goiás), 1994 (Vasco), 1995 (Vasco), 2003 (Sport), 2005 (Ceará), 2006 (Flamengo), 2007 (Botafogo), 2008 (Botafogo), 2010 (Santos), 2017 (Botafogo) e 2019 (Cruzeiro).

História

Em 58 partidas envolvendo Atlético e Fluminense, os mineiros venceram 23, perderam 16 e ficaram no empate em 19. Em Copas do Brasil, foram duas igualdades no placar e um triunfo alvinegro, justamente o da partida de ida das quartas deste ano.

Em 2021, os dois times mediram forças duas vezes. Além do duelo no torneio mata-mata, empataram em 1 a 1 pelo Brasileirão, no Rio de Janeiro.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO

Everson; Mariano, Réver, Alonso e Arana; Jair, Allan, Zaracho e Nacho; Vargas e Hulk

Técnico: Cuca

FLUMINENSE

Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; André, Yago Felipe e Nonato; Luiz Henrique, Caio Paulista e Fred

Técnico: Marcão

DATA: 15 de agosto de 2021 (quarta-feira)

HORÁRIO: 19h

ESTÁDIO: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: Jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil

ARBITRAGEM: Raphael Claus (Fifa), auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa) e Alex Ang Ribeiro, todos de São Paulo

VAR: José Claudio Rocha Filho (SP/Fifa)

TRANSMISSÃO: SporTV e Premiere

