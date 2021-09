Com o triunfo em cima do Fortaleza, por 2 a 0, no Castelão, o Atlético colocou sete pontos de vantagem sobre o vice-líder do Brasileirão, o Palmeiras (42 a 35). Mas, ao que tudo indica, o Flamengo é quem será o principal concorrente do Galo na luta pelo título da competição nacional. O Urubu ocupa o terceiro lugar, com 34 pontos e dois jogos a menos que o Alvinegro.

Mesmo assim, o técnico Cuca acredita que o Fla não será o único time a brigar com sua equipe pela taça. Na opinião dele, muita coisa ainda pode acontecer.

"Campeonato vai se definindo, cada equipe com sua luta. Se vencer esses jogos a menos, o Flamengo encosta. Em contrapartida, nós estamos vindo de uma sequência muito boa, com dez vitórias e dois empates. Não é só o Flamengo; o Palmeiras é adversário, o Corinthians está crescendo, tem o próprio Fortaleza... Qualquer uma dessas equipes pode dar uma disparada e encostar na ponta de cima", comentou o treinador alvinegro.

E Cuca se diz precavido para que não se repita aquilo que ocorreu a ele e o Galo na edição de nove anos atrás, quando ficaram com o vice e viram o Fluminense angariar o troféu de campeão brasileiro.

"Nós já ganhamos um turno em 2012 e não ganhamos o campeonato; nos faltou um pouco mais de elenco naquela ocasião. No primeiro turno, fizemos 43 pontos, e no segundo, 29. Agora, é continuar nessa batida, um momento bom que temos que aproveitar ao máximo, com os pés no chão. Essas semanas (sem jogos) foram boas para treinar o grupo, dar uma oxigenada para tocar essa maratona incrível de 27, 28 jogos que teremos em 85 dias", comentou.

Na próxima quarta-feira (15), às 19h, no Mineirão, o Atlético recebe o Fluminense, pelo duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na ida, os mineiros venceram por 2 a 1, no Rio de Janeiro.

Já no sábado (18), às 19h, o Alvinegro medirá forças com o Sport, também no Gigante da Pampulha, pela 21ª rodada do Brasileirão.

