O Atlético deu fim à invencibilidade do Fortaleza no Castelão neste Brasileiro. E, com os 2 a 0 para cima do Tricolor neste domingo (12), o Galo chegou a 23 pontos conquistados de 33 disputados como visitante na competição, o que significa 69,69% de aproveitamento.

A última derrota do Alvinegro no campeonato foi no dia 27 de junho, quando perdeu para o Santos, pela sétima rodada. Foi também o último revés da equipe mineira longe de seus domínios no torneio.

Considerando os jogos fora de casa, o Galo venceu Sport (1 x 0), Internacional (1 x 0), Cuiabá (1 x 0), América (1 x 0), Corinthians (2 x 1), Juventude (2 x 1) e Fortaleza (2 x 0), empatou com Fluminense (1 x 1) e Bragantino (1 x 1) e perdeu para Ceará (2 x 1) e Santos (2 x 0).

Desempenho este exaltado por Cuca ao fim do confronto deste domingo, destacando ainda a receita para o rendimento do time como visitante. "Temos padrão de jogo, uma maneira de atuar. Tanto dentro quanto fora de casa, tentamos não fugir daquilo que temos construído, uma estrutura muito forte e sólida. Defensivamente somos bem postados. Temos variado bastante o esquema, utilizado muitos atletas”, disse.

E enfatizou que a campanha fora de casa tem sido crucial para o Atlético ocupar a ponta do Brasileirão. “Esses 23 pontos dos 33 que disputamos fora são o que nos faz estar no topo, porque tem que ganhar em casa e fora também", resumiu.

