O Atlético não contará com Mariano e Jair para o jogo do próximo sábado (18), às 19h, contra o Sport, no Mineirão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois terão que cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo recebido diante do Fortaleza, no Castelão, neste domingo (12).

O ala recebeu o cartão aos 33 minutos do primeiro tempo, numa falta sobre Lucas Lima. O juiz deu a vantagem, mas, após a conclusão do lance, amarelou o jogador alvinegro.

Sem Mariano, caberá a Guga ocupar o setor no duelo com o Sport.

Jair (foto) e Mariano não enfrentam o Sport, no próximo sábado, no Mineirão

Jair, por sua vez, foi amarelado aos 13 minutos da segunda etapa. Pouco tempo depois, reclamou de dores e foi substituído por Réver.

Antes do desafio pela Série A, o Galo encara o Fluminense na quarta-feira (15), às 19h, no Mineirão, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

