O Cruzeiro terá reforços e desfalques para o duelo com o Avaí, nesta sexta-feira (22), às 21h30, na Ressacada, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Após servir a seleção boliviana nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, o atacante Marcelo Moreno volta a ser opção do técnico Vanderlei Luxemburgo. Outro que também ganha condição de jogo é o zagueiro Ramon, que cumpriu suspensão no empate sem gols com o Botafogo.

Por outro lado, o volante Adriano, o meia Giovanni e o próprio Luxa receberam o terceiro cartão amarelo e estão fora do confronto com o time catarinense.

Rômulo pode atuar no meio, o que faria Cáceres assumir a ala direita. Na armação, fica a expectativa se Marcinho, com incômodo no pé direito, poderá ser aproveitado. Outra opção seria Claudinho.

Norberto e Wellington Nem, com lesões na coxa direita, seguem como dúvidas.

