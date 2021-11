Com a derrota sofrida para o Vitória, nesse domingo (14), no Barradão, o Cruzeiro segue com 46 pontos. O time mineiro ainda fará duas partidas até o encerramento da Série B do Campeonato Brasileiro e, se conseguir, no mínimo, um triunfo e um empate nesses compromissos finais, supera a pontuação da edição do ano passado.

Na competição de 2020, a Raposa terminou com 49 pontos, mas com um detalhe: a equipe iniciou o torneio com seis pontos a menos, devido a uma punição da Fifa. A campanha final foi de 14 triunfos, 13 empates e 11 derrotas.

Na edição atual, o Cruzeiro ainda vai enfrentar o Sampaio Corrêa, nesta sexta-feira (19), às 21h30, no Castelão (MA), e o Náutico, no dia 28 de novembro, às 16h, em casa.

Uma vitória leva o time celeste a 49 pontos, assim como em 2020. Se obtiver quatro ou seis pontos ante os dois últimos adversários, supera a pontuação do ano passado.

Nesta Série B do Brasileiro, o Cruzeiro soma dez triunfos, 16 empates e dez reveses.

Leia mais:

Por conta de suspensão, Wellington Nem e Marcinho desfalcam o Cruzeiro contra o Sampaio

Fim do tabu: 3 a 0 dão fim à invencibilidade de mais de 11 anos que a Raposa detinha ante o Vitória

Cruzeiro faz primeiro tempo apático no Barradão e perde para o Vitória por 3 a 0