Contra o Confiança, no Mineirão, a Ponte Preta e o Operário-PR, na Arena do Jacaré, e o CSA, no Independência, os jogadores do Cruzeiro convocaram a torcida para apoiar o time na luta pelo acesso – mesmo que as chances fossem pequenas. Mas diante do Brasil de Pelotas, no Horto, neste domingo (3), às 11h, a perspectiva é outra: o time celeste necessita do incentivo da China Azul para se afastar da zona de rebaixamento da Série B do Brasileiro.

Restando 11 rodadas para o término do campeonato, a Raposa tem apenas 32 pontos. Antes do início da 28ª jornada, as chances de descenso da equipe eram de 10,5%, e as de ocupar um lugar no G-4, de 0,05%.

Em outras palavras, um triunfo sobre os gaúchos neste sábado se faz fundamental para o Cruzeiro espantar um fantasma que rondou a Toca em grande parte da Série B de 2020 e em momentos da edição deste ano.

Já o Brasil de Pelotas ocupa a lanterna do torneio, com 16 pontos. Um desses pontos se deu no empate em 0 a 0 com os celestes, no Bento de Freitas, pela nona rodada da competição.

FICHA DO JOGO

CRUZEIRO

Fábio; Rômulo (Cáceres), Ramon, Brock e Matheus Pereira; Lucas Ventura (Rômulo), Adriano (Ariel Cabral) e Giovanni; Bruno José, Claudinho e Thiago

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

BRASIL DE PELOTAS

Marcelo Soler; Cristiano, Arthur, Heverton e Kevin; Wesley, Bruno Matías e Rildo; Clairton, Caio Rangel e Júnior Viçosa

Técnico: Jerson Testoni

DATA: 3 de outubro de 2021 (domingo)

HORÁRIO: 11h

LOCAL: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Bruno Arleu de Araújo (FIFA), auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Andrea Izaura Maffra Marcelino de Sá (CBF), todos do Rio de Janeiro

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

TRANSMISSÃO: Premiere

