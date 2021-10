A possibilidade de o Cruzeiro disputar a Série C do Brasileiro no próximo ano chegou a ser cogitada algumas vezes na temporada, em função da campanha ruim do time na Segundona. No entanto, a apenas sete jogos para o fim do campeonato, o site Probabilidades no Futebol, da UFMG, aponta que a Raposa tem somente 2,7% de chances de ser rebaixada.

E o Cruzeiro pode zerar (ou chegar perto dessa possibilidade) esse percentual se vencer os dois próximos duelos, que serão em casa, no Independência. Os adversários são Remo, nesta quinta-feira (28), às 21h30, e o Vila Nova-GO, na segunda-feira (1), às 19h.

Na última vez em que o Cruzeiro enfrentou o Remo, em julho, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o placar ficou 1 a 0 para o Leão Azul. Já a última partida contra o Vila Nova, no mesmo mês, terminou em empate, por 0 a 0.

Nos cinco últimos jogos disputados em casa, a Raposa ganhou duas vezes, empatou duas e perdeu uma.

