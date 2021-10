Cuca está pendurado e pode ficar fora do jogo contra o Flamengo se receber amarelo diante do Cuiabá

Depois de golear o Fortaleza no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, o Atlético volta a campo no Brasileirão neste domingo, às 16h, no Mineirão, contra o Cuiabá. Esse jogo antecede o confronto direto pelo título com o Flamengo. Assim, o Galo tem atenção especial à lista de pendurados.

São seis os atleticanos que correm risco de suspensão automática caso recebam cartão amarelo contra o Cuiabá. Além do técnico Cuca, estão pendurados os zagueiros Nathan Silva e Junior Alonso, o meia Nacho Fernández e os atacantes Eduardo Sasha e Hulk.

Entre os jogadores com dois amarelos, apenas Sasha não é titular da equipe alvinegra.

Para o jogo contra o Cuiabá, o Atlético pode ter a volta do centroavante Diego Costa. Embora tenha participado de dois treinamentos com bola no início da semana, ele ficou fora até do banco de reservas no jogo contra o Fortaleza.

Além de encarar o Cuiabá, antes de enfrentar o Flamengo, no dia 30 (sábado), no Maracanã, o Galo fará a partida de volta das semifinais da Copa do Brasil, contra o Fortaleza, na quarta-feira (27), às 21h30, no Castelão.

