Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o América vai buscar a reabilitação na competição neste domingo (29), diante do Ceará, às 11h, no Independência, pela 18ª rodada.

Para o duelo diante do Vozão, o técnico Vagner Mancini vai poder contar com o retorno do atacante Chrigor, de fora na derrota por 2 a 0 para o Red Bull Bragantino, na última segunda, por força contratual. O centroavante disputa um lugar no onze inicial com Rodolfo.

Quem também pode reaparecer na equipe é o lateral-esquerdo Alan Ruschel. Liberado após cumprir suspensão diante do Braga. A dúvida é se o jogador se recuperou plenamente das dores no joelho esquerdo que o acompanham desde o confronto com a Chapecoense, há quase duas semanas.

Com a Covid-19, seguem de fora o goleiro Jori, o volante Zé Ricardo, o meia Alê e o atacante Léo Passos.

América, de Vagner Mancini, busca um triunfo sobre o Ceará neste domingo (29)

Entregues ao departamento médico estão o lateral-direito Eduardo e os atacantes Yan Sasse e Ribamar.

Com 15 pontos, o Alviverde ocupa atualmente a 19ª colocação, a três pontos de Fluminense e Bahia, primeiros times fora do Z-4 atualmente.

Ceará

Na oitava colocação na tabela, com 24 pontos, o Ceará quer voltar a vencer no Brasileiro após três jogos.

Para encarar o Coelho, o técnico Guto Ferreira não tem nenhum jogador suspenso. As baixas continuam sendo o zagueiro Klaus, em recuperação de uma cirurgia no ombro direito, além do goleiro João Ricardo, ex-América, e do meia Oliveira, ambos na transição da fisioterapia para os trabalhos em campo.

A principal dúvida está na lateral direita. Caso Buiú não se recupere de inflamação no joelho direito, o volante Fabinho deverá ser deslocado novamente para o setor.

O restante do time poderá ser o mesmo que empatou com o Flamengo por 1 a 1, no Castelão, na última rodada.

Outro destaque da partida fica pelo reencontro do zagueiro Messias com o América, clube em que foi formado e atuou até março deste ano.

FICHA DO JOGO

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva, Ramon e João Paulo; Juninho Valoura, Felipe Azevedo (Juninho) e Ademir; Rodolfo e Fabrício Daniel

Técnico: Vagner Mancini

CEARÁ

Richard; Fabinho, Luiz Otávio, Messias e Bruno Pacheco; Sobral, William Oliveira eVina; Rick, Lima e Cléber

Técnico: Guto Ferreira

DATA: 29 de agosto de 2021 (domingo)

HORÁRIO: 11h

ESTÁDIO: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 18ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Raphael Claus (FIFA), auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA) e Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA). Trio de São Paulo

VAR: Pericles Bassols Pegado Cortez (SP)

TRANSMISSÃO: Premiere

Leia mais:

Apesar de vice-lanterna no Brasileiro, zagueiro Ricardo Silva crê que 'a chave vai mudar' no América

América tenta reabilitação contra o segundo pior visitante do Brasileirão

Prováveis escalações, dúvidas e desfalques de América e Ceará para o jogo deste domingo