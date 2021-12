O rei do futebol Pelé recebeu alta nesta quinta-feira (23) do Hospital Albert Einstein, após ficar internado para tratar um tumor no cólon (no intestino grosso).

Ele estava no hospital desde a primeira semana de dezembro.

"Edson Arantes do Nascimento recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein nesta quinta-feira, 23 de dezembro de 2021. O paciente encontra-se estável e seguirá o tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro deste ano", divulgou a equipe do Albert Einstein, por meio de nota.

Pelé já havia sido internado em 31 de agosto deste ano, permanecendo no hospital até 30 de setembro.

