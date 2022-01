O atacante Fábio Gomes teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta terça-feira (25), e já pode estrear pelo Atlético.

O jogador alimenta chances de entrar em campo com a camisa alvinegra a partir desta quarta (26), às 19h, diante do Villa Nova, no Castor Cifuentes, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro.

Apresentado no último sábado (22), o atleta, ex-Oeste, mal vê a hora de debutar pelo Galo.

"O grupo é sensacional, não tenho nem o que falar, me recebeu muito bem. Quando você chega num time e é recebido muito bem, as coisas vão fluindo naturalmente. O 'Turco' então, o professor, mister, conversa muito com a gente, ajuda bastante. Quando você chega num clube como o Atlético, fica um pouco mais leve, e o futebol sai naturalmente. Espero fazer bastante sucesso aqui", comentou.

Leia mais:

‘Melhor do mundo’, diz ‘El Turco’, sobre uma característica do Atlético campeão com Cuca

Sob o comando de ‘El Turco’, Nacho vai ser ‘um dos atletas mais importantes dentro do Atlético’

Técnico do Atlético promete time com reservas e jovens da base para a estreia do Mineiro