De argentino para argentino, “El Turco”, novo treinador do Atlético, afirmou que o meia Nacho Fernández será um dos jogadores mais importantes do Alvinegro nesta temporada. Apresentado oficialmente nesta terça-feira (25), mas há mais de uma semana na Cidade do Galo, o treinador demonstrou muita confiança no atleta.

“Nossa ideia é colocá-lo como meio-campista ofensivo. Um jogador muito importante, a ideia é dar a ele confiança de que possa voltar a ser o Nacho Fernández tão determinante da temporada (2021). Vai ser um atleta entre os mais importantes dentro do Atlético. E será um 10, um meia ofensivo”, projetou Mohamed.

E deixou claro que acompanhou o desempenho do atleta pelo Galo: “Nacho, na temporada passada, teve um início muito bom. Depois, com a lesão, perdeu seu lugar”.

A lesão citada por “El Turco” aconteceu em julho do ano passado. Após exames de imagem, foi detectado um estiramento leve na coxa esquerda do meio-campista. A recuperação foi gradual e atrapalhou seu desempenho no Campeonato Brasileiro.

Antes da lesão, Nacho também testou positivo para Covid-19, ficou afastado dos treinos e assumiu que a doença impactou seu físico. No entanto, no final da temporada 2021, o jogador começou a retomar um bom futebol, e o esperado é que em 2022, sob comando do técnico argentino, volte a mostrar todo seu potencial.

No Galo desde fevereiro do ano passado, Nacho participou de 52 jogos, marcou dez gols e deu 11 assistências.

