Líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético não tem apenas a diferença de 13 pontos sobre o Flamengo como vantagem. O time do técnico Cuca também conta a seu favor com a possibilidade de ter “força máxima” diante do Rubro-Negro neste sábado (30), no Maracanã, pela 29ª rodada. O mesmo não pode ser dito da equipe dirigida por Renato Gaúcho.

O Urubu já sabe que o meia Diego precisará cumprir suspensão, pelo terceiro cartão amarelo, perante o Galo. Outra ausência será o atacante Pedro. Com uma lesão no menisco do joelho direito, o centroavante passará por uma artroscopia na noite desta segunda-feira (25).

Já Arrascaeta segue fazendo trabalhos na fisioterapia, em recuperação de uma lesão na coxa esquerda. O meia-atacante uruguaio está fora do duelo com o Athletico-PR, nesta quarta-feira (27), pelas semifinais da Copa do Brasil, e também não tem presença garantida ante o Alvinegro.

Por outro lado, o atacante Bruno Henrique e o zagueiro David Luiz, livres de problemas musculares, e o centroavante Gabriel, que vinha em reta final de recuperação de uma entorse no tornozelo direito, podem enfrentar o Galo.

Bruno Henrique e Gabriel, inclusive, tendem a ser titulares contra o Athletico-PR.

Atlético

Os pendurados do Atlético passaram ilesos na vitória por 2 a 1 sobre o Cuiabá. Com dois amarelos na conta, os zagueiros Nathan Silva e Junior Alonso, o meia Nacho Fernández e o atacante Hulk não foram advertidos com cartão.

Outro pendurado, o avante Sasha não atuou no último domingo (24).

A única baixa pelo departamento médico, inicialmente, é o lateral-direito Mariano, com edema na coxa esquerda.

