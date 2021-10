Campeão brasileiro pelo Palmeiras em 2016, Cuca está perto de levar o Galo ao bicampeonato nacional

Mesmo com a boa temporada do Atlético e a proximidade do título do Campeonato Brasileiro, o técnico Cuca segue com seu discurso de "jogo a jogo" e de que nada está ganho.

O Galo venceu o Cuiabá nesse domingo (24), no Mineirão, por 2 a 1, e disparou na ponta da tabela.

Desde o início da Era dos Pontos Corridos, em 2006, todos os times que chegaram à 28° rodada do Brasileirão com a diferença de pontos que atualmente tem o Atlético venceram o campeonato – o time alvinegro tem 13 pontos de distância para o Flamengo, que disputou dois jogos a menos, e pode reduzí-la para sete.

Mesmo diante dessa afirmativa, Cuca manteve os pés no chão. “No meu ponto de vista, é uma diferença curta. Eu não me iludo”, disse.

Ele cita a imprevisibilidade do confronto direto com o Flamengo, no próximo sábado (30), e dos compromissos fora de casa. Mesmo admitindo a grande diferença de pontos para os concorrentes, Cuca nega que o título já seja uma realidade para o Galo.

“Está longe de ser decidido, muito longe! Engana-se quem acha que aqui alguém está comemorando alguma coisa. É remar jogo a jogo”, afirmou.

'Futebol é muito perigoso'

Segundo o departamento de matemática da UFMG, a probabilidade de título do Galo é de 95,4%. Para quem só espera vitórias do líder isolado, o técnico mantém a cautela.

“É preciso ser maduro, ser eficiente, saber que nós vamos perder pontos na competição e faz parte, como aconteceu no domingo passado em Goiânia (o Atlético-GO venceu por 2 a 1). Futebol é muito perigoso. Tudo é muito perto do sucesso e do fracasso”, analisou.

“Humildade, feijão com arroz é o que a gente vai fazer na quarta”, declarou o treinador a respeito do confronto contra o Fortaleza que acontecerá na quarta (27), às 21h30 no Arena Castelão.

Esse será o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Galo goleou o Tricolor por 4 a 0. Assim, pode perder por até três gols de diferença que assegurará uuma vaga na decisão.

