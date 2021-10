Vitória sobre o Cuiabá deixou o Galo com 11 pontos de vantagem sobre o Fortaleza e a 13 do Flamengo

O Atlético está mais perto de ser bicampeão brasileiro do que jamais esteve na Era dos Pontos Corridos. Com a vitória sobre o Cuiabá, por 2 a 1, de virada, o Galo aumentou sua vantagem na ponta da tabela e chegou a 95,4% de probabilidade de ser campeão, de acordo com o departamento de matemática da UFMG.

Entre os concorrentes pela taça, quem mais se aproxima do Atlético é o Flamengo, com 3,5% de chances de ser tricampeão consecutivo do Campeonato Brasileiro.

Neste momento, o Rubro-Negro é o terceiro colocado, a 13 pontos do Galo. No entanto, os comandados por Renato Gaúcho têm dois jogos a menos que a equipe de Cuca e podem reduzir a distância para sete pontos.

Outros concorrentes pela taça

A segunda colocação é do Fortaleza, com 11 pontos a menos que o Atlético, mas com uma partida a mais. De acordo com a UFMG, o Tricolor tem 0,51% de chances de ser campeão brasileiro em 2021.

A chance do Fortaleza é inferior à do Palmeiras, que ainda joga nesta segunda-feira, contra o Sport, e pode assumir a vice-liderança. Se vencer, o Alviverde ficará a dez pontos do Galo. A probabilidade da equipe paulista ficar com a taça é de 0,57%.

Para o Atlético, restam 11 jogos no Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso é o confronto direto com o Flamengo, no Maracanã, no próximo sábado (30), às 19h. Uma vitória do time de Cuca representará 16 pontos de vantagem sobre o Rubro-Negro.

Leia mais:

Atlético vira sobre o Cuiabá no Mineirão e dispara na liderança do Brasileirão rumo ao bicampeonato

Pendurados passam ilesos, e Atlético não terá jogadores suspensos em duelo com Flamengo

Massa em peso: Atlético vence Cuiabá com público recorde após reabertura dos estádios