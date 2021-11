Uma das incógnitas no time titular do Atlético para o clássico contra o América, neste domingo (7), às 16h, no Mineirão, é a lateral direita, pela qual Guga e Mariano disputam uma vaga. Mas como chegam esses dois atletas para o duelo com o Coelho?

Na Série A deste ano, Guga esteve presente em 20 partidas, sendo 17 como titular, com média de 75 minutos por jogo, enquanto Mariano apareceu em 17 confrontos, 12 entre os 11 principais, com média de 63 minutos por embate. Os números são do SofaScore.

O camisa 2 se mostra superior no quesito desarmes, com 2,5 por duelo – o colega de setor computa 1,6 por partida na competição nacional.

Além disso, no aspecto disciplinar, Guga recebeu menos cartões amarelos no Brasileirão: dois, contra quatro de Mariano.

Ofensivamente, porém, o camisa 25 soma uma assistência no torneio por pontos corridos, nos 2 a 1 sobre o Flamengo, pela décima rodada. O concorrente à vaga ainda não deu passe a gol na competição.

O certo é que aquele que for escolhido vai travar batalhas com o lateral-esquerdo Marlon, do América, neste domingo. Fica a expectativa de quem levará a melhor na disputa dentro do elenco alvinegro e quem vai se sobressair no duelo de alas no clássico.

Guga e Mariano disputam uma vaga na lateral direita

Leia mais:

Com desafio de findar jejum, Diego Costa vive expectativa de 1° clássico mineiro pelo Atlético

Atlético defende escrita de não perder para o América no Brasileirão há mais de duas décadas

Colegas dos tempos de Boca, Alonso e Zárate colocam ‘invencibilidades’ à prova neste domingo