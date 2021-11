Hulk! Hulk! Hulk! Vinte e nove vezes Hulk! Com os dois gols marcados neste sábado (20), na vitória por 2 a 0 sobre o Juventude, no Mineirão, o camisa 7 chegou a 29 bolas na rede em 2021. Goleador do Galo no ano, ele reassumiu a artilharia do Brasileirão (14 tentos) e está muito perto de outra marca importante.

Após Tardelli anotar 42 gols em 2009, o jogador que mais marcou em uma só temporada pelo Alvinegro foi Fred: em 2017, ele balançou as redes 30 vezes, uma a mais que Hulk (confira abaixo a lista dos principais artilheiros do clube em cada temporada, desde 2009).

O Vingador do Galo terá, no máximo, sete partidas para igualar e superar a marca de Fred. Ainda restam cinco duelos pela Série A e dois pela decisão da Copa do Brasil.

Brasileiro

Hulk ultrapassou Michael no posto de artilheiro do Brasileirão. Agora, ele soma 14 gols, um de vantagem sobre o atacante do Flamengo. O Rubro-Negro enfrenta o Internacional neste sábado (20), às 21h30, no Beira-Rio.

Brilhante numa temporada magistral do Galo, Hulk está fazendo valer o contrato que assinou e honrando essa camisa de tanta tradição.

Leia mais:

No embalo da torcida e de Hulk, Atlético vence o Juventude e fica mais perto do título

Atlético supera recorde do rival Cruzeiro e registra maior público da história do Novo Mineirão

Implacável no Mineirão, Atlético ultrapassa 90% de aproveitamento como mandante no Brasileiro

Confira os goleadores do Atlético por temporada desde 2009

2021*

Hulk: 29

2020

Keno: 11

2019

Ricardo Oliveira: 14

2018

Ricardo Oliveira: 22

2017

Fred: 30

2016

Robinho: 25

2015

Lucas Pratto: 23

2014

Diego Tardelli: 19

2013

Jô: 19

2012

Bernard: 15

2011

Magno Alves: 18

2010

Obina: 27

2009

Diego Tardelli: 42

* Temporada em andamento