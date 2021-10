Nesta quarta-feira (20), às 21h30, no Mineirão, o Atlético encara o Fortaleza, pela ida das semifinais da Copa do Brasil. Para buscar um triunfo e, com isso, largar na frente na disputa por uma vaga na decisão do torneio, o Galo conta novamente com o artilheiro Hulk, que, por sinal, tem na competição nacional mata-mata sua melhor média de gols pelo Alvinegro.

Até agora, o camisa 7 soma quatro gols em seis partidas ou 0,67 por confronto. E com um detalhe: ele balançou as redes em todas as fases que o time disputou no torneio. O Vingador deixou sua marca nos 2 a 1 sobre o Remo, no embate de volta da terceira fase, nos 2 a 0 para cima do Bahia, na ida das oitavas de final, e nos dois duelos diante do Fluminense, pelas quartas (triunfos por 2 a 1 e 1 a 0).

A média de Hulk na temporada, pelo Galo, é de 0,43 tento por embate. São 23 bolas na rede em 53 jogos, até agora, o que o tornam o goleador do time em 2021.

Desempenho

Nas outras competições, Hulk teve média de gols por partida de 0,58 na Libertadores (sete tentos em 12 duelos) e 0,18 no Mineiro (dois gols em 11 jogos). No Brasileirão, o rendimento é de 0,41 (dez gols em 24 confrontos).

