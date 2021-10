Nesta quarta-feira (13), a partir das 21h30, o Beira-Rio será palco de um duelo envolvendo duas equipes que fazem parte do “G-4 do returno”. Considerando as seis primeiras rodadas (20ª a 25ª) da segunda metade do Brasileirão, o Internacional tem campanha de vice-líder, com 13 pontos, enquanto o América, adversário do Colorado, soma 12, na terceira posição. O primeiro colocado nesse período é o Atlético, com 14. O Flamengo é o quarto, com 11.

O Alviverde, por sinal, passa por um momento de recuperação e reação no campeonato. Tanto que, no returno, não perdeu uma vez sequer: foram três triunfos e três empates. Somente o Coelho e o Galo estão invictos desde a 20ª rodada (o Alvinegro tem quatro vitórias e duas igualdades no placar).

Na realidade, a série de invencibilidade dos comandados de Vagner Mancini teve início nas últimas jornadas do turno, o que fez com que o time emplacasse oito partidas consecutivas sem perder (quatro triunfos e quatro empates).

Nesse período, o América conseguiu pontuar contra vários gigantes, no caso, Corinthians (1 x 1), São Paulo (0 x 0), Flamengo (1 x 1) e Palmeiras (2 x 1). E agora tenta abocanhar mais ponto (ou pontos) diante de outra das principais forças do futebol brasileiro, o Internacional, que vem de uma goleada por 5 a 2 para cima da lanterna Chapecoense.

América, de Bauermann, tenta roubar ponto de mais um gigante nacional, o Inter

No turno

A última vez que América e Inter se enfrentam foi no primeiro turno desta edição do torneio. No dia 27 de junho, no Independência, os times ficaram no 1 a 1. O Coelho abriu o placar, aos 33 minutos do primeiro tempo, com Ribamar. No entanto, aos 31 da segunda etapa, o Colorado chegou ao empate graças a Rodrigo Dourado.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL

Daniel; Saravia, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Mauricio (Caio Vidal), Taison e Patrick; Yuri Alberto

Técnico: Diego Aguirre

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Patric, Ricardo Silva, Eduardo Bauermann e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Juninho Valoura; Felipe Azevedo, Ademir e Ribamar

Técnico: Vagner Mancini

DATA: 13 de outubro (quarta-feira)

HORÁRIO: 21h30

LOCAL: Estádio Beira-Rio

CIDADE: Porto Alegre

MOTIVO: 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Caio Max Augusto Vieira, auxiliado por Jean Márcio dos Santos e Lorival Cândido das Flores, todos do Rio Grande do Norte

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (CBF)

TRANSMISSÃO: Premiere