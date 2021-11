Reinaldo, Paulo Isidoro, Ronaldinho Gaúcho, Dadá Maravilha e são Victor são alguns nomes que se desdobram em mais histórias do que números para o Atlético. No filme dirigido pelos premiados Helvécio Marins e Sérgio Borges, são personagens que contam momentos gloriosos vividos pelo time, embora nem sempre acompanhados por títulos.



“Lutar, Lutar, Lutar”, trecho marcante do hino do Galo, dá o nome ao documentário que estreia nesta quinta-feira (11) e, segundo Sérgio, é mais do que sobre futebol, é sobre paixão, reconhecimento e uma forma de marcar os acontecimentos do clube desde seu nascimento, em 1908.

Seja atleticano, cruzeirense, americano e até mesmo flamenguista – este último é citado pelos produtores como “aquele time” – todo mundo sabe o que significou a bola na trave no final da Libertadores de 2013 e deu ao Galo o título da ‘liberdade’.

O filme reúne Imagens realmente emocionantes de dentro e fora do campo. De quem dirigiu, de quem foi dirigido, de quem marcou e, principalmente, de quem torceu. Inclusive, aos que forem assistir, reparem a narração. Aqui não vai um “spoiler”, mas ela complementa toda a narrativa do filme.

No documentário, o personagem principal é a camisa 12 do Atlético, a torcida. Fiel no começo, fiel ao fim e dona de frases muito duras ditas durante as entrevistas, mas que, ao entender a história do clube, fazem muito sentido. A linguagem simples, íntima, irreverente deixa explícita os sentimentos dos atleticanos em cada fase do clube.

Revisitando Campeonatos Mineiros, a Copa do Brasil e a Libertadores regados à fé, à luta, a injustiças, a alegrias e muitas lágrimas, o filme dá lugar a muito mais emoções do que números e estatísticas.

Sérgio contou que foram recolhidas 500 horas de material, cuidadosamente separado e apurado para construir o fio da trama.

A estreia acontece nesta quinta-feira (11), mas está em produção desde 2014. O longo período, incluindo a pandemia e outros imprevistos, fizeram com que o filme pudesse ser lançado no momento perfeito: o lançamento vai de encontro à fase mais feliz do Atlético, depois de 2013 e 2014, sendo líder isolado do Campeonato Brasileiro e disputando a final da Copa do Brasil. Para os diretores e entrevistados, essa fase é uma espécie de pagamento da dívida que os deuses têm com Galo.

“Lutar, Lutar, Lutar: O Filme do Galo” é a prova de que “vencer, vencer, vencer” é o ideal, mas nunca o principal; a força do time está ligada à torcida: política é futebol, e futebol é social.

Declaradamente feito por atleticanos para todos os torcedores, os diretores se dizem realizados e convocam a todos para lotar os cinemas. Como um documentário universal, ele será exibido em dez cidades brasileiras. Além de Belo Horizonte, Região Metropolitana e interior de Minas, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo também mostrarão a história do clube centenário.

Serviço

“Lutar, Lutar, Lutar: O Filme do Galo”

Direção: Helvécio Marins e Sérgio Borges

Distribuição: Embaúba Filmes

Estreia: 11 de novembro, em 20 salas de cinema, em BH, Brasília, Rio, SP e interior de Minas.

Salas confirmadas:

Belo Horizonte

Cine Belas Artes

Cinemark BH Shopping

Cinemark Diamond Mall

Cinemark Pátio Savassi

Cineart Shopping Cidade

Betim

Cinemark Metropolitan Betim

Cineart Monte Carmo



Contagem

Cineart Contagem



Divinópolis

Cine Ritz



São João Del Rei

Cine Glória

Rio de Janeiro

Espaço Itaú Botafogo

Brasília

Espaço Itaú de Cinema