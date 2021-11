Um dia depois da última partida do Cruzeiro pela Série B do Brasileiro deste ano, a Raposa confirmou a renovação de contrato do técnico Vanderlei Luxemburgo. O novo vínculo de Luxa vai até o fim de 2022.

Em comunicado feito por meio da TV Cruzeiro, o treinador reiterou o objetivo de levar o clube à Série A no ano que vem e admitiu que pode encerrar sua carreira como comandante dos celestes.

"Uma coisa que eu queria (a renovação). Vim com o objetivo de levar o Cruzeiro para a Primeira Divisão, trabalhamos bastante, mas não conseguimos. Nos jogos importantes não avançamos. Então, a renovação de contrato foi importante para, no ano que vem, eu colaborar com a comissão técnica, jogadores e todos os profissionais no Cruzeiro e irmos para a Primeira Divisão”, afirmou.

“É um projeto. E pode ser até para eu encerrar a carreira, talvez no Cruzeiro. Já ganhei tanto campeonato, pode ser que aconteça mais, subir e ganhar o campeonato (Série B)”, complementou.

Luxa não poupou agradecimentos ao clube e se diz na obrigação de cravar seu nome na história celeste novamente. “O clube me deu muita coisa, a Tríplice Coroa (2003). Juntamente com os companheiros, vamos levar o Cruzeiro à Primeira Divisão, onde não deveria ter saído. Seria minha maior conquista nos últimos tempos", disse.

No comando do Cruzeiro, juntando suas três passagens (2002 a 2004, 2015 e a partir de 2021), Luxemburgo soma 149 partidas, 82 vitórias, 36 empates e 31 derrotas.

