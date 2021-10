Lateral-esquerdo Guilherme Arana ressaltou que Atlético deve manter o foco a cada jogo do Brasileirão

Com a vitória sobre o Cuiabá, por 2 a 1, neste domingo (24), o Atlético abriu 11 pontos de vantagem para o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza, que tem um jogo a mais que o Galo. Em relação ao Flamengo, equipe com duas partidas a menos, a distância é de 13 pontos. Embora a torcida já celebre a proximidade do título, os jogadores ainda mantêm um discurso cauteloso.

“Estamos com os pés no chão com muita humildade e trabalho. Cada jogo é uma decisão, como temos falado. Vamos seguir muito trabalho, como estamos fazendo”, destacou o lateral-esquerdo Guilherme Arana, em entrevista à TV Globo na saída do gramado no Mineirão.

Nem mesmo o goleiro Everson, que já disputou todas as divisões do Campeonato Brasileiro, demonstrou entusiasmo exacerbado com a possibilidade de conquistar seu primeiro título da elite nacional.

“Passei pelas quatro divisões e me orgulho muito. Temos de trabalhar no dia a dia para dar alegria ao torcedor. Fico lisonjeado, mas mantenho o pé no chão”, observou.

Virada atleticana

Neste domingo, o Atlético sofreu um gol logo aos dois minutos, quando Nathan Silva errou recuo para Everson. Porém, aos quatro minutos, Hulk empatou para o Galo.

A virada veio no fim do primeiro tempo, com Jair, aproveitando cruzamento de Guilherme Arana.

O lateral-esquerdo fez questão de elogiar o adversário, que não perdia como visitante desde junho. “Eu falei, na semana passada, que seria um jogo muito difícil. Temos que respeitar a equipe do Cuiabá. Estou muito feliz com a vitória e tenho de agradecer à torcida”, avaliou.

Everson destacou a capacidade de reação da equipe, para conseguir sua 18ª vitória no Campeonato Brasileiro.

“Primeiramente, foi um começo de jogo muito atípico com o gol que tomamos, mas a gente teve força. O nosso grupo é muito fechado, e conseguimos o empate e depois a virada. O Cuiabá só tinha uma derrota fora de casa, e a gente conseguiu virar. Foi um jogo nervoso. Essa é uma vitória importante em busca do título mas é uma vitória como todas as outras”, acrescentou.

Leia mais:

Atlético vira sobre o Cuiabá no Mineirão e dispara na liderança do Brasileirão rumo ao bicampeonato

Pendurados passam ilesos, e Atlético não terá jogadores suspensos em duelo com Flamengo

Massa em peso: Atlético vence Cuiabá com público recorde após reabertura dos estádios