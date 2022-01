Após ter sido eleito a camisa mais bonita do mundo, em levantamento feito pelo jornal O Globo, o Manto da Massa 113, do Atlético, ficou em segundo lugar em uma votação realizada pelo site inglês Classic Football Shirts. O traje do Venezia, da Itália, foi o único à frente da vestimenta do Galo.

A camisa do Alvinegro é um modelo especial, que traz um mapa de Minas Gerais, com desenho projetado por Lucas Adriano de Souza. Este modelo se tornou o Manto da Massa do ano passado, após vencer uma enquete envolvendo outras 559 criações.

De acordo com o Atlético, o Manto da Massa 113 já vendeu mais de 120 mil peças.

Confira abaixo o top 10 de camisas mais bonitas do Classic Football Shirts:

Venezia (Itália)

Atlético – Manto da Massa 113

Wisla Cracóvia (Polônia) – 115º aniversário

Ajax (Holanda) – uniforme 3

Seleção do Iraque – uniforme 3

Seleção do Japão – centésimo aniversário

Bayern de Munique (Alemanha) – modelo Oktoberfest

Hearts (Escócia) – uniforme 3

Arsenal (Inglaterra) – uniforme 3

Hull City (Inglaterra) – uniforme 2



