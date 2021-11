Atlético e América finalizaram neste sábado (6), na Cidade do Galo e no CT Lanna Drumond, respectivamente, a preparação para o clássico de domingo (7), às 16h, no Mineirão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os rivais são donos das melhores campanhas do returno da competição, até agora: o Alvinegro soma 20 pontos nesta segunda metade do torneio, e o Alviverde, 19.

O Galo lidera a Série A, com 62 pontos, sendo 20 no segundo turno, e o Coelho ocupa o décimo lugar, com 38.

Atlético e América treinaram neste sábado, visando ao clássico de domingo

Atlético

O time comandado por Cuca terá, ao menos, uma mudança em relação ao time titular que bateu o Grêmio, por 2 a 1, na última quarta-feira (3), no Mineirão. Sem Nacho Fernández, suspenso, o Alvinegro pode contar com Vargas entre os 11 principais.

Existe ainda a possibilidade de Mariano voltar à lateral direita, no lugar de Guga. Outra incógnita está na zaga. Titular nas duas últimas partidas do Atlético na temporada, Réver disputa uma vaga com Nathan Silva, que volta a ter condições de jogo, após cumprir suspensão.

O Galo deve ir a campo com Everson; Mariano (Guga), Réver (Nathan Silva), Alonso e Arana; Allan, Jair e Zaracho; Vargas, Hulk e Diego Costa.

América

O técnico Marquinhos Santos não tem desfalques para o clássico deste domingo.

Por conta disso, a tendência é a de que o Coelho entre em campo com Matheus Cavichioli; Patric, Ricardo Silva, Eduardo Bauermann e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê; Ademir, Zárate e Rodolfo.

Arbitragem

A arbitragem terá Wilton Pereira Sampaio (FIFA), auxiliado por Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA) e Bruno Raphael Pires (FIFA), todos de Goiás. O VAR ficará a cargo de Elmo Alves Resende Cunha (GO).

Onde assistir

O clássico será transmitido por Globo, SporTV e Premiere.

