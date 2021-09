De volta da seleção boliviana, o atacante Marcelo Moreno é a principal novidade na lista de relacionados do Cruzeiro para o duelo com a Ponte Preta, neste sábado (11), às 11h, na Arena do Jacaré (Arena Buser), em Sete Lagoas, na Grande BH, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele se juntará à delegação celeste na noite desta sexta (10).

Outro retorno é o do volante Flávio, que cumpriu suspensão no empate em 1 a 1 contra o Goiás, na última terça (7), na Serrinha, em Goiânia (GO).

Marcelo Moreno volta aos planos do Cruzeiro, mas deve ficar no banco de reservas diante da Ponte Preta

Seguem fora por problemas de ordem física Ariel Cabral, Jean Victor, Rhodolfo, Norberto, Henrique, Keké e Geovane.

Confira a lista de relacionados

Goleiros: Fábio e Lucas França

Laterais: Cáceres e Matheus Pereira

Zagueiros: Eduardo Brock, Joseph, Léo Santos e Ramon

Meio-campistas: Adriano, Claudinho, Flávio, Lucas Ventura, Giovanni, Marco Antônio, Marcinho e Rômulo

Atacantes: Bruno José, Dudu, Felipe Augusto, Marcelo Moreno, Thiago, Rafael Sóbis e Wellington Nem

