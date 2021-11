O jogo contra o Bahia, nesta quinta-feira (2), às 18h, na Arena Fonte Nova, já seria especial para Nacho Fernández por representar sua 50ª partida com a camisa do Atlético. Mas pode ser muito mais do que isso.

O argentino, assim como seus colegas de time, poderá entrar em campo já como campeão brasileiro. Isso se o Flamengo não vencer o Ceará nesta terça-feira (30), às 20h, no Maracanã.

Ou, em outro cenário, com o Rubro-Negro superando o Vozão, Nacho seria titular em um hipotético “jogo do título”, em caso de um triunfo do Galo em cima do Tricolor da Boa Terra.

O hermano deve começar jogando, uma vez que Cuca não terá os volantes Jair e Allan e o centroavante Diego Costa, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, tudo leva a crer que El Cerebro vai aparecer no meio-campo alvinegro em uma partida que será especial pela marca de 50 jogos e, talvez, ainda mais histórica sob outro aspecto.

Números

Em 49 confrontos disputados pelo Atlético, Nacho soma dez gols e 11 assistências. Ele é o terceiro principal artilheiro do time, ao lado de Vargas – atrás de Hulk (32 gols) e Zaracho (12) –, e o segundo maior garçom da equipe – à frente dele, apenas o Vingador, com 12 passes a gol – na temporada.

